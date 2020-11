JOVIC, Violò la quarantena: evita il carcere pagando multa

Luka Jovic pagherà 30mila euro ed eviterà di finire in prigione a causa della violazione della quarantena a Belgrado lo scorso marzo. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, l'attaccante ha raggiunto un accordo con le autorità serbe per evitare di essere incarcerato: pagherà la multa ed eviterà così quella condanna a sei mesi che gli era stata inflitta a marzo. L'attaccante del Real Madrid è partito durante il lockdown di marzo. Mentre era in Serbia, ha violato il regime di 14 giorni di isolamento, reso obbligatorio dal governo serbo per fermare la pandemia COVID-19: il giocatore fu pizzicato in giro per le strade di Belgrado a festeggiare il compleanno della sua fidanzata.