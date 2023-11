JORGINHO, Senza paura: "Rigore? Non mi tiro indietro"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - "Se dovessi battere un rigore non mi tirerei indietro, sarei pronto senza problemi, non ci sarebbe alcun blocco". Jorginho, tornato in nazionale dopo un periodo di assenza, per la prima volta a Coverciano sotto la gestione Spalletti, si dice "molto contento" della chiamata del nuovo ct e allontana i brutti ricordi legati al dischetto. Il centrocampista italo brasiliano, vice capitano dell'Arsenal, si appresta a tornare proprio all'Olimpico di Roma dove Jorginho sbagliò il rigore contro la Svizzera nella gara di qualificazione al Mondiale. Un errore che fu decisivo per la classifica. (ANSA).