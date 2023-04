ITALIANO, Nico di parola. Domani qualche cambio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Italiano ha parlato ai media ufficiali alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "In effetti Nico a Poznan è stato di parola: aveva detto di sentirsi bene e sentirsi motivato. Ha fatto una grande gara e quando un attaccante è così determinante tutti ne hanno vantaggio, è più facile arrivare a risultati positivi. Ma anche il resto della squadra ha fatto una gara di altissimo livello".

Come si prepara la partita contro l'Atalanta?

"Sarà molto difficile, contro una squadra che in trasferta ha numeri super ed è molto pericolosa. L'Atalanta è una realtà di altissimo livello, con un gioco efficace e un allenatore top. Per noi un altro esame importante che cercheremo di affrontare come sempre. In due allenamenti dovremo preparare la strategia della partita, lo faremo come le altre volte".

Una vittoria potrebbe mettere nel mirino i bergamaschi?

"Puntare alla vittoria deve essere una costante per tutti, anche per noi che abbiamo tanti appuntamenti. Ci sono ancora nove partite a disposizione e cercheremo di fare tanti punti e fare passi in avanti in classifica. Poi davanti al nostro pubblico... Cercheremo di dare il massimo".

Farà dei cambi?

"Vediamo che cosa faremo ma qualche cambio è inevitabile. Siamo dentro a tre competizioni e possono arrivare risultati importanti, le difficoltà aumentano. Come sempre scenderanno in campo undici giocatori che andranno forte fin da subito. Valuteremo tra oggi e domani chi starà meglio".