ITALIANO, Jovic? I gol fanno miracoli, ci sta mancando

Vincenzo Italiano, a Sky Sport, ha parlato dopo la vittoria col Braga: “Quando segnano gli attaccanti è sempre una gioia. Abbiamo bisogno di loro, sono i nostri trascinatori. Era importante trovare questa vittoria per il morale e per come è arrivata. Ci prendiamo un bel vantaggio per la gara di ritorno”.

Su Jovic: “Tutti i ragazzi hanno capito che ora serve qualcosa in più. Dobbiamo pedalare, l’abbiamo interpretata benissimo a partire dalle punte. Devono trovare continuità nei gol, li ruoto per trovare autostima. Oggi bene Luka, come Arthur subentrato. Giornata positiva, specie perché avevamo bisogno di una vittoria”.

Sul campionato: “Alle volte non so cosa accada, nelle altre competizioni andiamo forti. Il ds dice che in queste partite abbiamo le antenne dritte, ora dobbiamo buttarci sul campionato. Perché la classifica non va bene, oggi deve darci una spinta”.

Conclude su Jovic: “Finalmente sorride, i gol fanno i miracoli. È quello che ci sta mancando, può portare il sorriso a tutti. Ora bisogna cercare il gol, che ci può rendere felici. Avevamo voglia di dare questa soddisfazione al presidente, siamo felici di averlo fatto”.