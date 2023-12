L'ARENA, Un buon Verona a Firenze ma troppi errori

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de L'Arena torna oggi sulla sconfitta di Firenze contro la Fiorentina per 1-0. La prova della squadra gialloblù è piaciuta ma hanno inciso negativamente i troppi errori sotto porta che non hanno permesso ai veneti di strappare punti dalla trasferta all'Artemio Franchi. Il quotidiano avanza dubbi sulla bontà della rosa a disposizione di mister Baroni i cui cambi, in alcune occasioni come domenica contro i viola, non hanno del tutto convinto.