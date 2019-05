GERSON, Il Flamengo è tornato a negoziarlo

Il Flamengo è concentrato su campionato e le altre competizioni ma anche sul mercato e, secondo globoesporte.com, nelle ultime settimane ha ripreso le negoziazioni su Gerson. Il Flamengo infatti alla fine del 2018 ha già fatto un'offerta per acquistare il 50% dei diritti economici del giocatore, che appartengono alla Roma, per circa 8 milioni di euro, con un contratto per lui della durata di 4 o 5 anni, ma la Roma lo ha lasciato in prestito alla Fiorentina. Dopo questo prestito però il club giallorosso non aprirebbe ad un altro prestito.