GATTUSO, Valencia? È stata dura, ma anche un onore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna a parlare Gennaro Gattuso, tecnico che nel 2021 sarebbe dovuto essere il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex calciatore del Milan, ai microfoni di El Chiringuito de Jugones, ha parlato del suo addio al Valencia dopo l'ultima stagione: "Sapevo fin dal primo giorno che al Valencia sarebbe stato un lavoro difficile, ma è stato un onore per me lavorare per un grande club come questo. Ho un buon ricordo della mia esperienza. Al Valencia devi dare importanza a tutto, non puoi fare le cose a metà. Bisogna rispettare la storia di questo club.

Può succedere che in questo momento non sia possibile spendere molto denaro, ma i tifosi vanno capiti. I tifosi del Valencia sono come me, viviamo il calcio a 360°. Io ho sofferto molto in questo finale di stagione, ho un rapporto forte con tanti giocatori che mi hanno dato tutto. Penso a Gayà, che non voleva rinnovare il contratto e alla fine ha firmato per me".