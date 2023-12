GALLIANI, Superlega? Non avrà adesioni di tanti top club

Fonte: TMW

"La Superlega? La sentenza l'ho letta brevemente: dice che privati e terzi possono fare manifestazioni interclub. Non la discuto ma io sono convinto che non troveranno tanti grandi club che aderiranno a questo tipo di manifestazioni". Lo ha detto Adriano Galliani, ad del Monza, durante la cerimonia dei Collari d'Oro: "Il Monza non ha mai partecipato in competizioni europee - ha aggiunto - Ma semmai ne dovesse giocare una sarà organizzata da Uefa e Fifa".