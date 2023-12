EX OBIETTIVI, Demme chiesto da Salernitana e Verona

FirenzeViola.it

Il Napoli è alla ricerca di due centrocampisti visto che Diego Demme è in uscita anche se le prime proposte arrivate per il tedesco non sembrano stuzzicarlo. Il classe '91 infatti è stato richiesto da Salernitana ed Hellas Verona, ma per ora - specialmente per la prima piazza - il giocatore non ha mostrato grande entusiasmo come scrive il Corriere dello Sport. Si vedrà nel corso di gennaio.