EX OBIETTIVI, Cistana torna a essere seguito dal Milan

Andrea Cistana, difensore del Brescia, è seguito dal Milan. A riferirlo è BresciaOggi che spiega come il centrale torni a essere un obiettivo per la prossima stagione, al netto dell'operazione alla rotula del ginocchio e l'assenza dai campi di gioco. Non c'è però alcuna trattativa intavolata ancora, ma c'è da registrare l'interesse. La scorsa estate era stato a lungo seguito anche dalla Fiorentina.