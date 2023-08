EMPOLI, Cancellieri possibile sostituto di Baldanzi?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il nome di Tommaso Baldanzi continua a essere centrale all'interno del dibattito calcistico fiorentino. Il classe 2003 sarebbe considerato da molti la "ciliegina sulla torta" in un mercato in cui la Fiorentina è stata una delle assolute protagoniste della Serie A, ma accontentare le richieste dell'Empoli non sarà semplice. Nel frattempo, però, il club di Corsi si assicura un possibile sostituto, annunciando ufficialmente l'acquisto di Matteo Cancellieri, esterno mancino classe 2002 arrivato dalla Lazio con un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni e controriscatto in favore dei biancocelesti.