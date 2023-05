DYBALA, Punta Salernitana e Viola per essere al top col Siviglia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Approdata in finale di Europa League, la Roma aspetta il vero Paulo Dybala per giocarsela al top. E l'attaccante argentino punta a fare un "tagliando" in campionato per arrivare al meglio all'appuntamento col Siviglia, dove ritroverà il Papu Gomez con cui ha condiviso la vittoria del mondiale. Per questo, scrive La Gazzetta dello Sport, Dybala punta a giocare da titolare contro Salernitana e Fiorentina in campionato, cercando di arrivare al top della forma per la semifinale di Europa League.