CRE-FIO, Numeri e statistiche verso la gara di domani

Come sempre prima delle gare di Serie A, sul sito ufficiale della Lega vengono presentati numeri e curiosità legati alle partite della giornata corrente. Di seguito proponiamo quelli in merito a Cremonese-Fiorentina, in programma domani alle 15:

"La Cremonese non ha mai vinto in 11 precedenti contro la Fiorentina in Serie A TIM (6N, 5P); tra le squadre mai battute nella massima serie, solo contro la Juventus (15) i lombardi hanno disputato più sfide nella competizione.

Le ultime due sfide in Lombardia tra Cremonese e Fiorentina in Serie A TIM sono terminate 0-0; l’ultima partita tra le due squadre in casa dei grigiorossi che ha visto almeno una rete nel massimo torneo risale al 1° dicembre 1991 (3-1 per la Viola, con gol di Malusci, Batistuta e autorete di Giandebiaggi).

Dall’inizio della Serie A TIM 2021/22, la Fiorentina ha vinto sei delle otto sfide contro squadre che iniziavano la giornata in zona retrocessione (incluse le due in questo campionato), con un punteggio complessivo di 21-3 in questo tipo di gare.

Dopo due risultati utili di fila (1V, 1N), la Cremonese ha perso l’ultima gara in Serie A TIM (2-3 vs Sassuolo), anche se in ciascuna di queste tre partite ha segnato due gol: i grigiorossi non hanno mai realizzato più di una rete per quattro match consecutivi nella massima serie.

La Fiorentina arriva da due vittorie di fila in Serie A TIM (vs Hellas Verona e Milan); la sua più lunga serie di successi con Vincenzo Italiano alla guida in campionato è di tre vittorie di fila, registrata quattro volte, di cui una in questo campionato, tra ottobre e novembre 2022.

La Cremonese è la squadra che ha subito più gol oltre il 90° minuto di gioco in questo campionato: cinque, incluso quello decisivo per la sconfitta nell’ultima giornata contro il Sassuolo (Bajrami al 92’). Nonostante la Fiorentina sia la seconda squadra di questo campionato per tiri tentati (403, meno solo del Napoli con 414), i viola hanno una percentuale realizzativa del 7.2%: solo tre squadre ne hanno registrata una inferiore finora, tra cui la Cremonese (6.6%).

La Fiorentina è la squadra che il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha sfidato più volte nella sua carriera da allenatore in Serie A TIM: 15, incassando otto sconfitte (2V, 5N), solo contro Milan (10) e Juventus (nove) ha perso più gare nella competizione. Tre delle quattro gare di questa Serie A TIM in cui Cyriel Dessers ha trovato la rete sono state delle sconfitte della Cremonese; nessun giocatore di questo campionato è andato a segno in più partite perse dalla sua squadra (tre, al pari del compagno David Okereke).

Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei 2022/23, solo Harry Kane (sette) e Breel Embolo (sei) hanno segnato più gol di testa di Luka Jovic in tutte le competizioni: cinque, incluso uno nella gara vinta dalla Fiorentina contro il Milan nell’ultima giornata"