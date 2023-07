COVERCIANO, Ribery, Diamanti e Maggio tra i corsisti

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, IL LUCERNA RILANCIA PER DISTEFANO: IL 2003 TENTATO Dopo i tentennamenti dei giorni scorsi - dove la pista sembrava prossima a raffreddarsi - l’ipotesi di un trasferimento all’estero dell’attaccante della Fiorentina Filippo Distefano è tornata di strettissima attualità. Secondo quanto raccolto... Dopo i tentennamenti dei giorni scorsi - dove la pista sembrava prossima a raffreddarsi - l’ipotesi di un trasferimento all’estero dell’attaccante della Fiorentina Filippo Distefano è tornata di strettissima attualità. Secondo quanto raccolto... NOTIZIE DI FV VIOLA, ALL'INTERNO DEL CLUB NASCE LA SQUADRA-EVENTI Un settore ad hoc per gli eventi. E' la novità che porta il Viola Park in società. Come già raccontato da Firenzeviola, un padiglione del nuovo centro sportivo è dedicato ai dipendenti della Fiorentina che si occupano, tra le altre cose, di... Un settore ad hoc per gli eventi. E' la novità che porta il Viola Park in società. Come già raccontato da Firenzeviola, un padiglione del nuovo centro sportivo è dedicato ai dipendenti della Fiorentina che si occupano, tra le altre cose, di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi