CORVINO, Quattro viola tra le mie migliori scoperte

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Pantaleo Corvino, ex dirigente viola e attuale responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Messaggero dove ha parlato di Vlahovic e degli stranieri più forti che ha portato in Serie A, tra cui quattro ex attaccanti della Fiorentina: "Allegri non penalizza nessuno. Dusan ha avuto qualche problema fisico che l’ha condizionato. Quando sta bene, la forza si vede tutta".

Sui suoi migliori acquisti: "Sono diversi e non voglio fare una classifica perché è una questione di cuore. Penso a Vucinic, Ledesma, Bojinov, Mutu, Jovetic, Vlahovic e potrei continuare senza immaginare un podio".