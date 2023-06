CORSI, Vicario? Nessun contatto con la Viola ma...

Fonte: Lady Radio

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato oggi dei temi legati al mercato, cominciando dalla vicenda Vicario: "Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall'estero e con una c'è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all'estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l'amicizia e da vari mesi mi ha manifestato il suo interesse".

E la Fiorentina?

"Con noi non ha parlato. È possibile abbiano parlato con l'agente ma io non ho notizie in merito".

Ma cambia la valutazione tra Serie A e Premier?

"In realtà non è così perché io non ho accettato un'offerta di un club di Premier. Il valore lo fanno tanti fattori. In Italia ci farebbe gioco fare un po' di concorrenza all'Inghilterra e ho la sensazione che ora stia anche un po' succedendo. Siamo al primo giro di portieri, con quello dell'Everton (Pickford, ndr) che sta passando per 45 milioni o quello del Brentford per cifre simili. E Vicario, perdonatemi, ma è superiore. Poteva essere anche un portiere da Juve".

I rapporti tra Empoli e Fiorentina come sono?

"Per me è un tesoro avere un ottimo rapporto con i giornalisti fiorentini. Mi dispiace che valutiate negativi i rapporti tra club ma non mi pongo neanche tanto il problema. Io sono 10 anni che vendo giocatori al Napoli... Sul piano personale i rapporti sono sereni e amichevoli, se si tratta di mangiare la bistecca lo abbiamo fatto. Però evidentemente i giocatori dell'Empoli non interessano".

Ma l'anno scorso la Fiorentina ci aveva provato per Vicario?

"Noi lo riscattammo per rivenderlo, pagandolo anche molto per le nostre casse. E pensavamo che la Fiorentina fosse una delle società interessate così come il Napoli e l'Inter. Per noi è motivo d'orgoglio che sia nel mirino di squadre importanti. Vicario è anche una persona speciale, non solo un calciatore. Io di donne non me ne intendo ma di uomini un po' di più. Mi colpisce: ieri è tornato dalla Nazionale ed è venuto a regalarmi la maglia. Ha la maturità e l'equilibrio di un cinquantenne. Sembra una macchina da guerra se pensiamo all'atleta".

Viti potrebbe tornare in Serie A?

"Ha valori tecnici straordinari, con un sinistro che ci fa quello che vuole. Ha un cambio di campo da 40-45 metri. Il problema in Francia è che la squadra ad un certo punto è crollata, ma in Italia oggi lo possono prendere in cinque o sei".

La Fiorentina ad Empoli durante il restyling del Franchi?

"Torno un attimo sui rapporti: io non ravvedo problemi, però la Fiorentina non vuole i nostri giocatori. Sullo stadio io avevo dato disponibilità ma si sono creati molti problemi, qui a Empoli sembravo solo io quello contento. Lo sarei ancora, però per fortuna mi sembra sia stata presa un'altra strada".

Baldanzi resta ad Empoli?

"Tre anni fa Joe Barone si avvicinò a me offrendomi 3 milioni per lui. Io non l'ho venduto perché l'Empoli non vende i suoi giocatori del settore giovanile. Sento dire che Baldanzi è su taccuini importanti, l'idea però sarebbe tenerlo. Sono convinto che lui e Fazzini hanno ancora margini importanti".