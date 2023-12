COPPA ITALIA, Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna sa come si fa male all'Inter: è già successo, proprio in questa stagione, proprio a San Siro. Stasera, però, è da dentro o fuori: al Meazza si scende in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, chi vince sfiderà la Fiorentina. Fischio d'inizio alle 21, affidato all'arbitro La Penna di Roma 1: di seguito le formazioni ufficiali della partita.



INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Fabbian, Urbanski, Saelemaekers; van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta.