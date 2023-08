CONFERENCE, Tutte le gare in programma stasera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non solo Rapid Vienna-Fiorentina: oltre al match dell'Allianz (fischio d'inizio ore 19) sono altre diciannove le gare in programma stasera per l'andata dei playoff di Conference League. Venti sfide in totale (le prime alle 16), incroci che si completeranno giovedì 31 agosto coi match di ritorno e che decreteranno le altre venti squadre che raggiungeranno la fase a gironi. Ecco il programma completo:

16:00 FC Astana (Kaz)-Partizani (Alb)

16:00 Tobol (Kaz)-Plzen (Cze)

17:00 Struga (Mkd)-Breidablik (Ice)

18:00 Zalgiris (Ltu)-Ferencvaros (Hun)

18:30 Nordsjaelland (Den)-Partizan (Srb)

19:00 Dyn. Kyiv (Ukr)-Besiktas (Tur)

19:00 Farul Constanta (Rou)-HJK (Fin)

19:00 Fenerbahce (Tur)-Twente (Ned)

19:00 Levski (Bul)-Francoforte (Ger)

19:00 M. Tel Aviv (Isr)-Celje (Slo)

19:00 Rapid Vienna (Aut)-Fiorentina (Ita)

19:00 Sepsi Sf. Gheorghe (Rou)-Bodo/Glimt (Nor)

20:00 Genk (Bel)-Adana Demirspor (Tur)

20:00 Gent (Bel)-APOEL (Cyp)

20:00 Lilla (Fra)-Rijeka (Cro)

20:00 Midtjylland (Den)-Legia (Pol)

20:30 Osasuna (Esp)-Club Brugge (Bel)

20:45 Alkmaar (Ned)-Brann (Nor)

20:45 FC Ballkani (Kos)-BATE (Blr)

20:45 Hearts (Sco)-PAOK (Gre)