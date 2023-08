CONFERENCE, I primi playoff: Aston Villa a valanga

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono disputate oggi le prime due sfide di andata dei playoff di accesso alla fase a gironi della Conference League. Tutto facile per l'Aston Villa di Unai Emery, che maltratta l'Hibernian vincendo 5-0 a Edinburgo. Segnano Watkins (tripletta), Bailey e Douglas Luiz.

Finisce in parità, invece, la sfida tra Trnava e Dnipro: slovacchi in superiorità numerica dopo 5' (espulso Sarapiy) e in vantaggio con Ofori, ma un rigore trasformato da Pikhalyonok fissa il punteggio sull'1-1 e rimanda i discorsi al match di ritorno

Ecco il programma completo

Trnava - Dnipro 1-1

Hibernian - Aston Villa 0-5

Domani

Astana - Partizani

Tobol - Plzen

Struga - Breidablik

Zalgiris - Ferencvaros

Nordsjaelland - Partizan

Din. Kiev - Besiktas

Farul - HJK

Fenerbahce - Twente

Levski - Eintracht

Maccabi tel Aviv - Celje

Rapid Vienna - Fiorentina

Sepsi - Bodo/Glimt

Genk - Adana Demirspor

Gent - APOEL

Lille - Rijeka

Midtjylland - Legia

Osasuna - Bruges

AZ Alkmaar - Brann

Ballkani - BATE

Hearts - PAOK