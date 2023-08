FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Rocco Commisso è atterrato poco fa a Roma e a breve si dirigerà verso Firenze come da programma. L'intenzione del presidente era infatti quella di arrivare in tempo per assistere all'esordio in campionato contro il Genoa e dunque domani il presidente dovrebbe presenziare a Marassi al seguito degli uomini di Italiano.