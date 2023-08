CHERNYSHOV, La Fiorentina non si fida di Kokorin ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'allenatore russo dell'Al-Shoalah, Andrey Chernyshov, ha parlato a Metaratings.ru della possibilità di un trasferimento dell'attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, in una squadra in Arabia Saudita: "Se vuole mettersi in tasca un sacco di soldi e iniziare lentamente a terminare la propria carriera allora l’Arabia Saudita sarebbe una buona opzione. Ma forse Aleksandr vuole restare in Europa, dimostrare di poter giocare ad un buon livello, in un buon campionato, nella stessa Italia. Forse non vuole vivere in paesi come gli Emirati Arabi Uniti o l'Arabia Saudita".

E poi: "Se la Fiorentina non conta su di lui potrebbe valere la pena andare in prestito. Kokorin è un calciatore di grande talento, ha le qualità necessarie per giocare in Serie A. Solo che la Fiorentina non si fida di lui, ma non rescinde nemmeno il suo contratto. Sono sicuro che potrebbe mettersi alla prova in un'altra squadra italiana".