CARRERA, Kokorin il russo più forte: ha grandi qualità

L’ex allenatore dello Sparta Praga ed ex vice di Antonio Conte, Massimo Carrera ha speso parole importanti su Aleksandr Kokorin. Questo il suo elogio a RB Sport: “Sobolev è un buon giocatore, ma penso che sarebbe difficile per lui giocare per le squadre più importanti d’Italia, non sarebbe in grado di mettersi alla prova nella Juventus o nella Roma, almeno fino a quando non sarà abbastanza grande. Se prendiamo, ad esempio la Fiorentina, anche Kokorin non ha giocato lì. Secondo me, Alexander Kokorin è il calciatore russo più forte che abbia mai visto. Ha qualità folli".