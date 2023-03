BERTI, Sirigu stimolo per Terracciano. Su Martinelli...

L'ex portiere della Fiorentina Gianluca Berti ha parlato dei portieri viola: "Il fatto che Sirigu venga da Napoli a Firenze per fare il titolare, è uno stimolo che ha riattivato Terracciano che forse con Gollini poteva adagiarsi. Martinelli? E' un portiere forte, ma va lasciato tranquillo. La Fiorentina in questa stagione ha degli obiettivi, uno così giovane va provato in altre situazioni. Come percorso ideale potrebbe andare in B con un premio di valorizzazione".