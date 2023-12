BENZEMA, Criticato dai tifosi, sparisce senza dare notizie

FirenzeViola.it

In Arabia Saudita sembra essere scoppiato un caso Benzema. L'ex bomber del Real Madrid, infatti, è stato criticato aspramente dai tifosi dell'Al Ittihad dopo le sconfitte per 5-2 contro l'Al Nasr di Cristiano Ronaldo e per 1-3 contro l'Al-Raed, il francese sembra aver preso una decisione drastica: account personali chiusi, diserzione dell'allenamento della squadra e addirittura potrebbe aver lasciato Jeddah senza dare nessuna notizia sul suo ritorno.

Ai tifosi non sta particolarmente andando a genio l'impegno mostrato da Benzema in campo, che nonostante aver segnato 12 gol in 20 presenze non è riuscito a impattare quanto speravano, dato che l'Al Ittiahd si trova a 25 punti dal primo posto dell'Al Hilal.