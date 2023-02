BENITEZ, Al Liverpool volevo a tutti i costi Jovetic

"Quando ero al Liverpool, in una stagione volevo per Stevan Jovetic a tutti i costi- questa la rivelazione di Rafa Benitez, ex tecnico dei reds, al podcast ufficiale del club inglese. L'allenatore spagnolo ha poi continuato: -Jovetic ai tempi costava 16 milioni e per me era un investimento giustificato per il giocatore. Parlando con la società però capii che non c'erano abbastanza soldi. Poi lo incontrammo in Champions con la Fiorentina e ci fece due gol".