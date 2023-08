ARBITRI, Stop vincolo territoriale: Doveri arbitra Verona-Roma

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Cade il tabù del vincolo territoriale per le designazioni degli arbitri in Serie A a partire dal prossimo weekend di campionato. La commissione arbitri nazionale dell'Aia ha infatti ufficializzato le designazioni per la seconda giornata della Serie A 2023/24, in cui è stata resa nota la novità. Daniele Doveri (nato a Volterra ma residente a Roma e facente parte della sezione di Roma) è stato scelto per dirigere la sfida tra il Verona e la Roma di Mourinho nella gara in programma sabato 26 agosto alle 20.45. (ANSA).

ECCO TUTTE LE DESIGNAZIONI:

Frosinone - Atalanta - Sabato 26/08 ore 18.30

Sacchi

Pagliardini - Perrotti

Iv: Santoro

Var: Dionisi

Avar: Gariglio

Monza - Empoli - Sabato 26/08 ore 18.30

Aureliano

Imperiale - D’ascanio

Iv: Minelli

Var: Abbattista

Avar: Muto

H. Verona - Roma - Sabato 26/08 ore 20.45

Doveri

Bresmes - Garzelli

Iv: Zufferli

Var: Nasca

Avar: Paganessi

Milan - Torino - Sabato 26/08 ore 20.45

Mariani

Rossi L. - Massara

Iv: Massimi

Var: Valeri

Avar: Miele

Fiorentina - Lecce - Domenica 27/08 ore 18.30

Ferrieri Caputi

Meli - Alassio

Iv: Rapuano

Var: Di Paolo

Avar: Di Martino

Juventus - Bologna - Domenica 27/08 ore 18.30

Di Bello

Bottegoni - Moro

Iv: Marcenaro

Var: Fourneau

Avar: Nasca

Lazio - Genoa - Domenica 27/08 ore 20.45

Marinelli

Rossi M. - Affatato

Iv: Cosso

Var: Mazzoleni

Avar: Meraviglia

Napoli - Sassuolo - Domenica 27/08 ore 20.45

Giua

Del Giovane - Trinchieri

Iv: Rutella

Var: Chiffi

Avar: Marini

Salernitana - Udinese - Lunedì 28/08 ore 18.30

Massa

Tolfo - Fontemurato

Iv: Marchetti

Var: Di Martino

Avar: Chiffi

Cagliari - Inter - Lunedì 28/08 ore 20.45

Fabbri

Mondin - Di Iorio

Iv: Ayroldi

Var: Marini

Avar: Longo S.