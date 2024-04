ANTOGNONI, Quella di Spalletti bella iniziativa. Ci sarò

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato ai taccuini di LaPresse, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha commentato l'iniziativa di Luciano Spalletti di invitare a Coverciano lui e altri campioni Azzurri per caricare i propri ragazzi in vista dei prossimi Europei (CLICCA QUI): “E’ una bella iniziativa, se si potrà realizzare chiaramente ci andrò. Non so gli altri come la prendono, ma penso che sarebbe anche per loro un incontro importante”.