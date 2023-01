AMRABAT, Dalla Spagna: non si allena. ACF smentisce

Continua a tingersi di giallo la giornata di Sofyan Amrabat: secondo quanto riferiscono alcune fonti (in particolare, via Twitter, i giornalisti Matteo Moretto di Relevo e Achraf Ben Ayad, esperto di mercato del Barcellona), il giocatore non si starebbe allenando oggi con la Fiorentina in virtù di una presunta trattativa in essere tra la società viola e i blaugrana. Addirittura, riferisce Moretto, il club di Commisso è molto turbato per questa situazione ma non starebbe valutando la cessione del centrocampista. Sul tema allenamento - ha fatto sapere la Fiorentina - Amrabat si sta invece allenando regolarmente in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Torino.