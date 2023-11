ALLEGRI, Dispiaciuto per il gol dopo un angolo per noi

FirenzeViola.it

Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, a Sky ha commentato così la vittoria della Juventus col Cagliari: "Dispiaciuto perché abbiamo perso gol su calcio d'angolo dopo un corner a nostro favore. Potevamo difendere meglio, ma era impensabile pensare di non subire gol. Per fortuna è successo in una gara in cui ne abbiamo segnati due ed abbiamo vinto la partita".