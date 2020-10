AG. PEZZELLA, Avevamo un’offerta del Milan ma...

Martin Guastadisegno, procuratore del difensore viola German Pezzella, ha parlato del futuro del suo assistito: “Se ci saranno offerte importanti valuteremo il da farsi. Ne era arrivata una dal Milan una decina di giorni fa che German non ha potuto valutare perché la Fiorentina ha deciso di non venderlo. Il mercato però finisce lunedì, vedremo cosa accadrà. Le piste Valencia e Napoli non sono chiuse e inoltre ci sono tante altre squadre sul giocatore”.