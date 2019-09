ACF, Tomket nuovo Official Tire Partner fino al 2022

ACF Fiorentina e Tomket si legano per tre stagioni con un contratto da Official Tire Partner fino a giugno 2022. Con sede in Repubblica Ceca e un network commerciale globale, Tomket è un produttore di pneumatici per il settore dell’auto e dei mezzi pesanti in forte crescita. Gli pneumatici Tomket offrono un equilibrio perfetto tra qualità e performance, assicurato da una garanzia a vita. Caratteristiche con cui sta rapidamente conquistando anche il mercato italiano, in particolare attraverso i canali di vendita online.

In virtù dell’accordo siglato, il marchio Tomket comparirà su tutti i supporti ufficiali di visibilità, dal backdrop per le conferenze stampa ai led bordo campo, con esclusività merceologica nel settore Tire. Tomket avrà poi la possibilità di interagire con la fan base del Club, sia online che offline, e con le altre aziende che fanno parte del network della Fiorentina, offrendo soluzioni dedicate.

Radek Grill, Presidente e fondatore del brand ceco ha dichiarato “Sono felice e onorato di essere partner della Fiorentina, un Club conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. L’Italia è un mercato strategico per lo sviluppo della nostra realtà e abbiamo ritenuto la Fiorentina la piattaforma di comunicazione ideale per raggiungere i consumatori italiani facendo leva sulla comune passione per il calcio. Il nostro intento è quello di stabilire una partnership di lungo periodo con un Club che come noi si distingue anche per una particolare attenzione e sensibilità per temi e progetti di responsabilità sociale”.