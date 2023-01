ZANIOLO, Con la Roma è rottura totale: sarà addio

"Zaniolo si chiama fuori: è rottura con la Roma" è il titolo che è possibile leggere in prima pagina su Il Messaggero in edicola oggi in merito alla separazione tra Zaniolo e la Roma. Il giocatore ha rifiutato la convocazione per il match di domani: uno strappo definitivo. Lui ha deciso di cambiare aria, ma non essendo ancora arrivate offerte ritenute congrue dal club e vista l'impossibilità di essere accontentato sulle cifre richieste per prolungare - è stato proposto dal suo entourage alla Roma di farlo in prestito. Il Tottenham lo vuole ma non garantisce l'obbligo di riscatto.