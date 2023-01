TOMOVIC, L'ex viola nella top-11 del 2022 a Cipro

Riconoscimento davvero speciale quello che è stato assegnato a Nenad Tomovic, ex difensore viola ed attuale centrale dell'AEK Larnaca: come annunciato dal profilo Instagram dell'agente del serbo, Alessandro Lucci, Tomovic è stato premiato dalla Federcalcio cipriota come uno dei migliori undici giocatori dell'anno 2022 del massimo campionato di Cipro. Ecco il post in questione: