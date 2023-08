SEPE, Nel giro dei portieri adesso può finire alla Lazio

FirenzeViola.it

La Lazio questa settimana proverà a risolvere la questione portiere e dopo l'addio di Luis Maximiano, ceduto all'Almeria, deve ora acquistare un portiere da affiancare a Provedel. Con la trattativa per Lloris in salita, avanzano altri nomi: l'ex viola Luigi Sepe - oggi alla Salernitana - è oggi il più semplice da definire perché fuori dal progetto tecnico della Salernitana. Ha un contratto importante, ma dalla Campania sono disposti a lasciarlo partire a zero pur di liberarsi di un ingaggio importante. Lo riporta TMW.