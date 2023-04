SABATINI, Avevo l'accordo per portare Cuadrado alla Roma

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, ex ds della Roma, è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso nel corso di una intervista per Back to the Football TV: “Fummo molto vicini a prendere Cuadrado, per lui avevo un accordo con la famiglia Pozzo, era tutto delineato per chiudere l’operazione. Poi ci fu una non completa adesione del tecnico a questo acquisto e dovetti rinunciare”.