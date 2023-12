RANIERI, Botta e risposta con Marelli dopo Verona

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Botta e risposta tra Claudio Ranieri e Luca Marelli ai microfoni di Dazn dopo l'episodio che ha condizionato la sfida contro il Verona. Nel primo tempo della sfida vinta dal Verona per 2-0, infatti, è stato annullata ai sardi una rete di Goldaniga, che ha fatto molto discutere: "È stata annullata per questione di millimetri per la posizione della spalla, di spalla si può segnare. Sarebbe meglio aver l'immagine, ma comunque parliamo di pochissimo", ha dichiarato l'ex fischietto per analizzare l'episodio controverso che ha fatto arrabbiare il tecnico ex Fiorentina.

Poco prima Ranieri aveva commentato così l'accaduto: "Il gol annullato? L'immagine che abbiamo noi evidenzia che è il braccio in fuorigioco, se il braccio può far gol è giusto annullarlo, altrimenti no. Se sbaglio voglio capire. Il fermo immagine evidenzia che la posizione del braccio è sotto a quella consentita dal regolamento. E l'espulsione ha condizionato la partita".