PRUZZO, Chiesa? Coi DV non sarebbe rimasto. Ora...

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha parlato di Federico Chiesa e della situazione dei viola nel corso di "Zona Mista" su RTV38: "C'è un Europeo ed è nell'interesse del calciatore di giocare al massimo visto che ci sono 4-5 giocatori pronti a non regalarti niente per poter andare in Nazionale. Con la vecchia proprietà Chiesa non sarebbe mai rimasto alla Fiorentina. Gira voce che fosse già d'accordo con la Juventus, quindi mentalmente si è trovato quasi costretto a cambiare la strategia. Non è la fine del mondo giocare un anno in viola e vedere cosa può portare la stagione. In questo momento la società deve trovare una soluzione che permetta alla squadra di venire fuori da un momento negativo. Lui deve riprendersi da un punto di vista fisico e mentale e giocare un grande Europeo: poi verranno fatti i conti con la società. Montella si porta dietro la precedente stagione, forse non è giusto ma è normale che sia così nel calcio. Io la Fiorentina l'ho vista giocare bene in un paio di occasioni in casa con le grandi, poi però devi fare il pari anche con i tifosi che pretendono che tu giochi, vincendo, con le piccole".