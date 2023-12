PIOLI, Non ho paura e non penso al mio futuro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così in conferenza stampa per presentare la sfida di domani tra Milan e Sassuolo, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A:

Che settimana è stata?

"Settimana di lavoro. Siamo concentrati per migliorare il presente, lavorando con tanta attenzione e tanta cura per mettere in campo domani una prestazione convincente e vincente".

Domani ultima spiaggia?

"Non deve essere l'ultima spiaggia, nel senso che dobbiamo sempre uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Abbiamo commesso degli errori che hanno abbassato il livello delle nostre partite".

Hai paura di qualcosa?

"Io non ho paura. Io vorrei che la squadra esprima tutto il suo potenziale. Dobbiamo avere distanze migliori in campo, stando più compatti per qualità e tempi".