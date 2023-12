MURIEL, L'Inter sull'ex viola ma l'Atalanta fa muro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Muriel all'Inter? È una domanda plausibile dopo le indiscrezioni che parlavano del colombiano come una suggestione in ambito nerazzurro. È però molto improbabile che l'Atalanta decida di lasciare parte l'attaccante, visto che nelle ultime settimane ha dato prova di una condizione davvero invidiabile. L'Atalanta non ha intenzione di cedere nessuno a gennaio in avanti. Perché c'è El Bilal Touré che tornerà, Scamacca ha avuto qualche problemino fisico di troppo, Miranchuk sembra anche tornato ad alti livelli.

Certo, Muriel è l'unico in scadenza e che può andarsene a parametro zero a giugno, quindi potrebbe fare gola un'eventuale cessione per racimolare qualche milione. Sarebbe da capire la valutazione, ma l'anno scorso il Milan cercò di anticipare l'arrivo di Sportiello e gli vennero chiesti 3,5 milioni. Quindi improbabile che si possa andare sotto ai 5 per Muriel.