MOENA, Le parole di Gilardino e Badelj, ricordando Astori

Dal Teatro Navalge di Moena, per 10 anni sede del ritiro della Fiorentina, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha preso la parola, commentando l'avvicinamento alla nuova stagione, che i liguri inaugureranno alla prima giornata proprio contro i viola. Queste le parole dell'ex attaccante, riportate da TMW: "Grandi ragazzi. L'anno scorso stato qualcosa di unico. Ora si ricomincia. Abbiamo ricominciato in questo posto straordinario, la Val di Fassa. Colgo l'occasione di ringraziare le autorità che ci hanno permesso di avere un'accoglienza del genere".

Dopo il tecnico, ha preso la parola anche Milan Badelj, capitano del Grifone ed ex viola, che tra le altre dichiarazioni ha ricordato anche Davide Astori, suo compagno di squadra a Firenze: "A Moena sono venuto con la Fiorentina e con un amico che adesso purtroppo non c'è più (Davide Astori, ndr). Grazie a tutti, dalle infrastrutture e all'accoglienza che abbiamo ricevuto. Ci sentiamo come a casa, con 15 gradi in meno".