LINARI, Astori rappresentava la serenità: era trascinatore

Elena Linari, colonna anche della Nazionale, attuale giocatrice della Roma ed ex Fiorentina ha voluto ricordare attraverso i canali social della squadra giallorossa, Davide Astori, che ha avuto modo di conoscere proprio nel periodo in maglia Viola: “Ho conosciuto Davide a una cena di un Viola Club, abbiamo cominciato a parlare di calcio e lui sapeva molto di noi. Mi ha chiesto come mi sentivo, come andava il campionato. Per la Fiorentina non era solo un capitano, ma era anche un trascinatore per tutta la squadra, che aveva bisogno di un caposaldo. Rappresentava la calma, la serenità. Fatalità ha voluto che di lì a poco abbia giocato per la prima volta in Nazionale con la fascia da capitano, quel periodo della mia vita fu molto particolare e a lui mi sento davvero molto legata”.