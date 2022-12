FOTO, L'ex viola Ribery si è operato al ginocchio

INDISCREZIONI DI FV DISTEFANO, DE ROSSI LO VUOLE ALLA SPAL. E IN A... Prime sirene di mercato per l'esterno della Primavera viola Filippo Distefano: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il classe 2003 (protagonista con la squadra di Aquilani e di recente sotto i riflettori anche per il suo debutto in Conference League con la maglia... Prime sirene di mercato per l'esterno della Primavera viola Filippo Distefano: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il classe 2003 (protagonista con la squadra di Aquilani e di recente sotto i riflettori anche per il suo debutto in Conference League con la maglia... NOTIZIE DI FV RITORNO, RISCATTO, FUTURO: TRE ASPETTI DA VALUTARE NELLA SFIDA AL LUGANO Alle 18 di oggi la Fiorentina torna in campo contro il Lugano per il settimo e penultimo impegno di questa preparazione invernale: in una gara amichevole che di per sé non dovrebbe avere troppi motivi di interesse ci sono però tre aspetti che destano... Alle 18 di oggi la Fiorentina torna in campo contro il Lugano per il settimo e penultimo impegno di questa preparazione invernale: in una gara amichevole che di per sé non dovrebbe avere troppi motivi di interesse ci sono però tre aspetti che destano... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi