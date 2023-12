EX VIOLA, Vlahovic: la Juve pensa già a un sostituto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Juventus occhi aperti sul mercato delle punte. Questo perché è ancora da chiarire la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic. La Gazzetta dello Sport riporta come il serbo abbia un contratto fino al 30 giugno 2026 e la dirigenza bianconera abbia avviato i contatti per discutere di un rinnovo che sarebbe utile al bilancio, abbassando l’ammortamento di DV9. C'è ancora distanza tra le parti: per questo a Torino si valutano alternative, una su tutte Victor Boniface, attaccante nigeriano in forza al Bayer Leverkusen (14 reti in 20 gare ufficiali quest'anno), finito nel mirino di Cristiano Giuntoli.