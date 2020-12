DI GENNARO, Ai viola serve uno tipo Eriksen o Milik

L'ex viola Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha così parlato di alcuni temi a sfondo Fiorentina, cominciando dall'apporto dato ieri sera da Franck Ribery: "Lui è quello con più qualità e l'anno scorso ha risolto tanti problemi, ma anche perché la squadra giocava per lui. Qualche segnale di ripresa c'è stato, ci aspettiamo molto da Castrovilli che deve tornare come nei primi mesi. La squadra è ancora malaticcia, e ora incontrerà un Verona che viene da un ko in casa, e sappiamo che le squadre di Juric difficilmente perdono due partite".

Ci sono giocatori forti in uscita...

"Parlo della Fiorentina, e dico: Eriksen e Milik, che sono due profili in uscita, perché non li vai a prendere? Con due giocatori così potresti anche andare a programmare per il prossimo anno. O anche uno come Emerson Palmieri... Gente che ti alza livello, per fare davvero un investimento che, diciamola tutta, non hai fatto a giugno dopo aver venduto Chiesa. Borja Valero, Bonaventura e Callejon ancora non si sono visti".

C'è anche Gomez, allora.

"D'altronde questo mercato è imprevedibile e la Fiorentina aveva ambizioni importanti ma non ha fatto una squadra da Europa League. Ok tutti i discorsi sullo stadio, ma bisognerebbe andare di passo con una squadra forte".