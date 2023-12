DELIO ROSSI, Foggia lo rivuole, a breve nuovi contatti

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la fine del rapporto tra il Foggia e Mirko Cudini il numero uno del club rossonero Nicola Canonico ha subito avuto un'idea per il futuro della panchina dei Satanelli: un ritorno al passato. Un passato recente, che porta a Delio Rossi, tecnico ex Fiorentina con il quale la formazione pugliese lo scorso anno era arrivata fino alla finale playoff di Serie C, poi persa contro il Lecco. L'allenatore romagnolo, però, finora ha declinato la proposta di Canonico, consapevole che un risultato negativo nella stagione in corso potrebbe cancellare i ricordi positivi delle esperienze precedenti.

Stando, però, a quanto riportato dal Corriere dello Sport nelle prossime ore il presidente del Foggia farà un nuovo tentativo per convincere Rossi perché il suo obiettivo è quello di dare un nuovo titolare alla panchina prima di Natale. In alternativa all'ex Lazio e Fiorentina il club rossonero è stato accostato nei giorni scorsi anche ad altri due allenatori: Giuseppe Raffaele, ex del Potenza da poco liberatosi dal contratto con il club lucano e Pasquale Padalino già transitato dalla panchina dello 'Zaccheria' in due occasioni (dall'agosto 2012 al maggio 2014 e dal dicembre 2018 al marzo 2019) oltre ad aver vestito i colori dei Satanelli fra il 1988 al 1992 e poi nuovamente nella stagione 1994/1995.