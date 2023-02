CHIESA, Affaticamento per lui, domani salta il Nantes

INDISCREZIONI DI FV VIOLA PARK, ANCORA RITARDI: E ACF ORA VALUTA PIANI B PER IL RITIRO Il ritiro estivo della Fiorentina per il 2023 è ancora tutto da scrivere. E' questo quanto emerge nelle ultime ore sul fronte delle programmazione della prossima stagione sportiva, dove i ritardi legati ai lavori per il completamento del Viola Park potrebbero... Il ritiro estivo della Fiorentina per il 2023 è ancora tutto da scrivere. E' questo quanto emerge nelle ultime ore sul fronte delle programmazione della prossima stagione sportiva, dove i ritardi legati ai lavori per il completamento del Viola Park potrebbero... NOTIZIE DI FV ITALIANO, BREKALO? STIAMO CERCANDO DI RECUPERARLO Alla vigilia del match di ritorno di Conference League contro il Braga, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa. Queste le sue parole a proposito di Josip Brekalo, acquistato nel mercato di gennaio: "Col Torino l'ho messo in campo per... Alla vigilia del match di ritorno di Conference League contro il Braga, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa. Queste le sue parole a proposito di Josip Brekalo, acquistato nel mercato di gennaio: "Col Torino l'ho messo in campo per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi