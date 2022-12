CAGLIARI, Cambio in panchina: fatta per Ranieri

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Mancano firme e ufficialità, ma è praticamente fatta. Si attende da un momento all'altro l'annuncio del Cagliari: Claudio Ranieri è pronto a sedersi di nuovo, a 31 anni di distanza, sulla panchina rossoblù. Ieri sera c'era stato il blitz a Roma dell'ad, Carlo Catte, e del direttore sportivo, Nereo Bonato, per un incontro con l'entourage del tecnico romano. Oggi ci sono stati ulteriori passi avanti, ci sarebbero da definire alcuni dettagli ritenuti però di secondaria importanza, ma comunque da inserire per la sottoscrizione del contratto. Per quanto riguarda la durata (si parla di un accordo per questa stagione e la prossima) e ingaggio (ancora top secret le cifre) ci sarebbe stata già la fatidica stretta di mano. Ora si attendono solo le firme, poi il club rossoblù, tra oggi e domani, potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore. Ranieri è l'allenatore, ancora al lavoro, più stimato dalla piazza cagliaritana. Decisive le due promozioni di fila che riportarono il Cagliari in Serie A dalla C tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi dei Novanta. Nel suo curriculum rossoblù anche la salvezza nella massima serie della stagione 1990-91. Poi il trasferimento al Napoli e una lunga carriera culminata con il trionfo in Premier League alla guida del Leicester. (ANSA).