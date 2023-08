FirenzeViola.it

“Non abbiamo fretta e pressione per inserire i nuovi”. Questo aveva detto poche ore prima della partita tra il Benfica e il Boavista, l'allenatore del club di Lisbona, Roger Schmidt, ed infatti Arthur Cabral, arrivato da poco dalla Fiorentina, non risulta neanche in panchina per la sfida che andrà in scena tra poco.