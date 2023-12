CABRAL, Ieri primo gol in campionato con il Benfica

FirenzeViola.it

Mentre la Fiorentina batteva non senza difficoltà il Torino allo stadio Artemio Franchi, a Lisbona l'ex attaccante viola Arthur Cabral andava a segno nella sfida del suo Benfica contro il Famalicao. L'ex centravanti della Fiorentina infatti ha aperto le marcature per la formazione di Schmidt che poi ha vinto 3-0. Per Cabral si tratta del primo gol in campionato con la maglia dei lusitani, il quarto in stagione.