BERTONI, Paolo Rossi? In Argentina si consacrò

Dall'Argentina, colpito per la notizia della morte di Paolo Rossi, è arrivata anche la voce di Daniel Bertoni, campione del mondo nel '78: "Proprio qui Paolo fece un gran mondiale, fu apprezzato ed elogiato da tutti. Da noi - dice a TMW - tutti stanno dicendo, giustamente, che se ne è andata un'altra leggenda mondiale. Per me è stato bello averlo conosciuto a Forte dei Marmi e in Sardegna grazie ad Antognoni. Era una brava persona sempre col sorriso. Anche per noi in Argentina è stata una brutta sorpresa questa notizia. Avevo un buon rapporto con lui, era un signore, salutava sempre tutti. E in campo si muoveva molto bene: dentro l'area era eccezionale, non ti perdonava. Mi ricordo anche le sfide contro la sua Juve giocate con la Fiorentina e il Napoli: abbiamo perso poche partite, perchè giocavamo bene. Rossi comunque per me era da Mondiale, era perfetto per quella competizione, si esaltava".